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صور: حالات إغماء بين الموظفين ومحاولات حرق انفسهم

مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

الأربعاء 25 يوليو 2018 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات



شينخوا

 قال موظف كبير في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الأربعاء، إن الوكالة قد تعلق عملها في قطاع غزة في حال استمرار الاحتجاجات على قراراتها بتسريح عشرات الموظفين بسبب أزمتها المالية.

وذكر المصدر في إدارة أونروا في غزة طالبًا عدم ذكر اسمه إنّه "في حال تدهورت الأوضاع أكثر، وتكرر عدم تمكين الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم فإن أونروا ستعلق عملها في قطاع غزة".

وجاء تحذير المصدر عقب احتجاجات لمئات الموظفين في أونروا داخل مقرها الرئيسي وسط مدينة غزة اليوم، تضمنت طرد الموظفين من مكاتبهم وسط إرباك كبير على خلفية الاحتجاجات بشأن الإجراءات ضد الموظفين.

وبهذا الصدد أكد المصدر في أونروا أنها أبلغت اليوم رسميا ألف موظف ضمن برنامج الطوارئ في قطاع غزة بإنهاء عقود 100 منهم بشكل تام وتحويل البقية إلى دوام جزئي حتى نهاية العام الجاري.

واحتج مئات الموظفين في مقر أونروا اليوم للمطالبة بالتراجع عن تسريح موظفين من الوكالة الدولية على خلفية العجز الحاصل في موازنتها العامة، فيما أعلن اتحاد الموظفين في الوكالة بدء "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.

ووقع تسع حالات إغماء نقلت الى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، كما استطاعت الحشود المعتصمة داخل مقر الاونروا في مكتب غزة الاقليمي من منع احد الموظفين من حرق نفسه بعد ان أقدم على سكب مادة البنزين عليه.

وقال مسؤولون في اتحاد الموظفين إنهم وجهوا رسالة خطية لمدير عمليات أونروا في قطاع غزة ماتيس شمالي تفيد ببدء الاتحاد "نزاع عمل" لممارسة الأعمال النقابية التي تتضمن إغلاق مقار أونروا ليوم أو يومين، وصولًا إلى الإضراب الشامل بعد 21 يومًا.

وكان المئات من موظفي أونروا اعتصموا أول أمس الاثنين في خطوة احتجاجية على سياسية تقليص الوظائف والخدمات، وخلالها حاصر الموظفون شمالي في مكتبه لعدة ساعات.

وتواجه أونروا منذ مطلع العام الجاري عجزا ماليا غير مسبوق في موازنتها بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 300 مليون دولار كانت مقررة لموازنة الوكالة بحسب مسؤولين في الوكالة.

وأعلنت الوكالة قبل أسبوعين نجاحها في خفض العجز المالي الذي تعانيه من مبلغ 446 مليون دولار إلى 217 مليون دولار، لكنها حذرت من اضطرارها لإدخال تقليصات في خدماتها بسبب العجز الحاصل.

#الاونروا #تعليق #غزة
اونروا
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