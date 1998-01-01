دار الإفتاء تختتم فعاليات البرنامج التدريبي للموظفين الجدد

رام الله / سما /

عقدت دار الإفتاء الفلسطينية دورة تدريبية تحت عنوان "البرنامج التحضيري للموظفين الجدد في المؤسسات الحكومية"، تحت رعاية الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، وبالتعاون مع المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

وضمت الدورة 13 موظفاً حديثي التعيين، بواقع 5 أيام تدريبية، تم التركيز من خلالها على: (أساسيات التشريعات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، وقانون التقاعد الفلسطيني، ومدونة السلوك للعاملين في الوظيفة العمومية، والنوع الاجتماعي، والنظام الإداري والهيكلي، والمالية العامة، وأخيراً استخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية الإدارية.