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وصفات لزيادة الوزن بسرعة فائقة!

الأربعاء 25 يوليو 2018 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصفات لزيادة الوزن بسرعة فائقة!



وكالات / سما /

الكثير من الناس تعاني من مشكلةِ النحافة المفرطة، وتسعى بشتّى الطرق للوصول إلى الوزن المثاليّ المرغوب، وإنّ أوّلَ ما يجدرُ القيامُ به لتحقيق هذا الهدف هو الانتباه إلى نوعيّة النظام الغذائيّ الذي يتّبعُه الفرد، والتركيز على تناول الأطعمةِ والوصفات الصحيّة التي من شأنِها أن تزيدَ الوزن، وأبرز هذه الوصفات:

1- وصفة الخميرة: اخلط ملعقةً من حبيْبات الخميرة الفوريّة مع كأسٍ من العصير الطبيعيّ، وبإمكانكَ تحليتُه بعسل النحل الطبيعيّ -حسْب الرغبة-، واشرب هذه الوصفة بشكل يوميّ، كما يمكنُك استبدالُ هذه الوصفة بالاكتفاء بتناول قرصٍ من أقراص حبوبِ الخميرة الطبيّة المُباعة في الصيدليّات بعد تناول وجبة الطعام الرئيسة على الفور.

2- وصفة الزهورات والتمر: اخلط ملعقة من أعشاب الزهورات المتوفّرة لديك والتي تتضمّن: البابونج، واليانسون، وبتلات الورد الجوريّ وغيرها من الأعشاب، -مع العلم أنّه بإمكانك شراؤها جاهزةً من محلّات العطارة، مع كأسٍ من العصير أو الحليب، إلى جانب ثلاث حبّات من التمر، واحرصْ على تناول هذه الوجبة إلى جانب وجبتيْ الفطور والعشاء.

3- وصفة الفستق السودانيّ والزبيب والعسل: امزج ملعقة من الفستق السودانيّ المطحون مع المقدار نفسِه من الزبيب مع معلقتين من العسل الأبيض، بحيث تتناولُ هذه الخلطة مرّتيْن يوميّاً، الأولى في الصباح بعدَ وجبة الفطور، والثانية مساءً قبل النوم بقرابة ربع ساعة.

4- وصفة الحلبة: يمكنُ استخدام الحلبة بأكثرَ من شكلٍ وطريقة بهدف زيادة الوزن، وذلك كالتالي: الحلبة المحوجة: اغلِ مقدار كأس من الماء، وأضفْ ملعقة من مطحون الحلبة -ما يعادلُ ثلاثةَ غرامات من مطحون الحلبة المحوّجة-، ودع الحلبة على النار لمدّة دقيقة، ثم صفِّ الحلبة وحَلِّها بالعسل الأبيض، وتناولْ هذا المشروب ثلاثَ مرّات في اليوم، واستمرّ على ذلك إلى أن تصلَ للوزن المطلوب.

#وصفات #الوزن

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