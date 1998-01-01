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الاحتلال يغلق خطوط مياه تغذي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس

الأربعاء 25 يوليو 2018 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أغلقت قوات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، خطوط مياه تغذي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن توفيق الحج محمد ، ان قوات الاحتلال تعمل منذ ساعات الصباح على اغلاق خطين للمياه تغذي القرية، ويعتمد الأهالي عليها بشكل كبير؛ وذلك بحجة أنها غير قانونية.

وأضاف ان القرية باتت مهددة بالجفاف، عقب تضيق الخناق على الأهالي، وحرمانهم من المياه، عبر تجريف أنابيب، وإغلاق خطوط رئيسة في المنطقة.

وأشار الحج محمد الى ان موسم الزراعة أصبح مهددا، إضافة الى أضرار قد تلحق بتربية المواشي في القرية جراء شح المياه.

#الاحتلال

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