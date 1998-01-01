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بلدية غزة تجري أعمال تنظيف وتعزيل لبركة عسقولة

الأربعاء 25 يوليو 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أجرت طواقم بلدية غزة، أعمال تنظيف وتعزيل لحوض الترسيب في بركة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة، وذلك للحد من انتشار حشرة الباعوض والروائح الكريهة.

وذكرت البلدية أن طواقم إدارتي "المياه والصرف الصحي" و"الصحة والبيئة"، قامتا بإزالة المكرهة الصحية الموجودة في حوض الترسيب في حديقة الزيتون المعروفة بـ"بركة عسقولة"، بعد انتشار الروائح الكريهة وحشرة الباعوض في المكان.

وأوضحت أن فرق الكشف الميداني أجرت عمليات مسح ميداني للمكان واكتشفت وجود مكرهة صحية، وعلى الفور تحركت الإدارات المسؤولة وأرسلت الآليات والفرق الميدانية للتخلص من هذه المكرهة، مشيرةً إلى قيام طواقم وآليات البلدية بعمليات سحب وشفط للمياه الآسنة الموجودة في قاع حوض الترسيب، وإزالة الطبقة الرملية المترسبة في القاع.

ولفتت النظر إلى أنها ستجري خلال الفترات القادمة عمليات تنظيف شاملة لكافة برك تجميع مياه الأمطار في مدينة غزة.

ودعت البلدية سكان المدينة كافة إلى الإبلاغ عن أي شكوى تتعلق بخدماتها المختلفة عبر بوابات التواصل الإلكتروني المختلفة أو عبر الاتصال على رقم وحدة المعلومات والشكاوى المختصر (115).

#بلدية غزة #عسقولة

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