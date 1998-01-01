اختتام المخيمات الصيفية بفعاليات مركزية

رام الله / سما /

تسدل الستارة الثلاثاء على فعاليات المخيمات الصيفية للطلائع لهذا العام، باقامة احتفالات مركزية على مستوى كافة المحافظات، باستثناء محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد الطليعي أركان مزهر، برعاية واشراف مباشرين من المجلس الاعلى للشباب والرياضة، الذي توسع، افقيا وعمودياً، في عدد المخيمات لعام 2018 بناء على توجيهات قيادة المجلس، نظرا للدور المحوري والمركزي الذي تضطلع به المخيمات، على كافة الاصعدة. ونظم نادي ميثلون النسوي حفلا ختاميا لمخيم "إيلياء" بمشاركة 80 طليعيا وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وصيحات وطنية ترحيبية، والدبكة الشعبية على وقع الأغاني الوطنية، وأداء فتيات رقص فلكلوري، وأقيم معرض فني ضم مجسما لقبة الصخرة والمسجد الأقصى ورسم جدارية عن فلسطين ورموزها.

وتميز مخيم "طلائع الرياديون" التابع لجميعة يعبد الخيرية، بتنظيم حفل شهد حضورا لافتا من الأهالي والبلدية ومدير عام مجلس الشمال يوسف الزعبي ومدير عام الشؤون الشبابيه في المجلس الاعلى محمد صبيحات، بمشاركة 120 طليعا قدموا فقرة عن العرس الفلسطيني التراثي، ومجسم لقبة الصخرة هدية للمجلس الأعلى، وأدى الأطفال فقرة غنائية عن الام مع حركات راقصة وأغنية أخرى تحث على التعاون والتكاتف، وتمثيل مسرحية تحت عنوان "فلسطيني ممنوع تعيش" على شكل مناظرة، وعرض فردي لقصائد شعرية وطنية، وغناء موطني باللغتين العربية والإنجليزية، وقدم الطلائع للحضور مسابح لونت على ألوان علم فلسطين من انتاجهم اليدوي، بالإضافة إلى إنشاء معرض فني. واشترك مخيم "القدس وطنا" بتنظيم المؤسسة الفلسطينية وطنا، مع مخيم "صرخه من داخل الجدار" التابع لجمعية ام الريحان الشبابية، وقدموا حفلا اختتاميا متميزا تضمن مسرحيات عن القدس، وغناء جماعي وفردي أغاني وطنية، وعزف على الأورغ.

في طولكرم احتفلت الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين بانتهاء مخيمهم " العودة وفاء الشهداء الواجب الوطني" بمشاركة 70 طليعا، تألقت جمعية اطفال التوحد وصعوبات التعلم في تحقيق الغاية من مخيمها "وجود" بتحسين حياة الاطفال ذوي الاعاقة ودمجهم مع غيرهم من الأطفال الأسوياء وبلغ عددهم 90.

في نابلس أبدع مخيم "اشبال القدس" التابع لمجلس قروي عورتا في حفله الختامي بأنشطة تدمج المعاقين مع غيرهم من الأسوياء، وشاركوا الطلائع الذين بلغ عددهم 90 طليعا بعدة أنشطة منها إلقاء قصيدة عن السلام من تأليف الطلائع أنفسهم، وتشكيل خريطة فلسطين بالحجاره وتعيين مدن فلسطين من خلال أنشطة رياضية امام الحضور.

في سلفيت استهل مخيم "الخان الاحمر" الذي نظمه نادي شباب ياسوف حفل اختتام أنشطة المخيم بالتوجه الى ضريح الشهيد ياسر عرفات وقراءة الفاتحه على روحه الطاهره.

وقالت الطليعه مجدولين عزام في كلمة لها أن هذه أرضنا ولن نرحل عنها وإن رحلنا اليوم عن الخان الأحمر فسنرحل غدا من كل قرانا ومدننا وأكدت دعم النادي واصطفاف الشعب الفلسطيني للتضامن مع اهالي الخان الأحمر.

وفي بيت لحم قررت اللجنة العليا المنظمة للمخيمات الصيفية إلغاء الحفل الختامي المقرر في ساحة المهد بمشاركة جميع الطلائع في المحافظة حدادا على روح الشهيد الطليعي أركان مزهر الذي استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الدهيشة فجر الاثنين، وسيقوم الطلائع بمسيرة حاشدة لمنزل ذوي الشهيد لتقديم واجب العزاء.

واستنكر المجلس الأعلى الجريمة البشعة بحق الطفل مزهر وطالب بتشكيل لجنة أممية للتحقيق في استهتار الاحتلال واستهدافه المباشر وغير المبرر للأطفال.