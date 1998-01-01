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رئيس خدمات رفح يكشف عن قيمة ديون النادي

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس خدمات رفح يكشف عن قيمة ديون النادي



رفح / سما /

كشف جمال حرب رئيس نادي خدمات رفح, عن قيمة ديون النادي, وذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الكروي الجديد في قطاع غزة.

وقال حرب لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة صوت الأقصى, إن ديون خدمات رفح بلغت 70 ألف دولار, متمنيا من كوادر النادي الوقوف معهم لأجل الخروج من هذا المأزق.

وأوضح أن الديون أجبرتهم على تقليص رواتب اللاعبين في الموسم المقبل 2018-2019, متمنيا أن يكون الفريق داعما للإدارة.

يشار إلى أن خدمات رفح أعلن إدارته قبل أسابيع قليلة, وبات النادي يمرّ بضائقة مالية كبيرة, على غرار العشرات من الأندية الغزية.

#خدمات رفح #ديون

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