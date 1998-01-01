جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوتشيتينو غير مُنزعج من هدوء ميركاتو توتنهام

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو غير مُنزعج من هدوء ميركاتو توتنهام



وكالات / سما /

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه غير منزعج من عدم ضم أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيراً إلى أن النادي اللندني لن يتعجل دفع الأموال لتعزيز تشكيلته.

 

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية نقلتها (ليكيب) الفرنسية: “نعمل بجد على تحسين تشكيلتنا، سوق الانتقالات بدأ يتحرك سريعاً بعد نهاية كأس العالم، تأكدوا من أننا سندعم صفوفنا لكن كما هو المعتاد نجتهد ولن نتعجل اتخاذ القرارات”.

وتابع مدرب النادي اللندني الطامح للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل: “لست منزعجاً، أنا سعيد بإعداد الفريق للوصول إلى أفضل حال من أجل المباراة الأولى للدوري”.

ونجح توتنهام في تمديد عقود العديد من أبرز لاعبيه لفترات طويلة، لكنه مع بيرنلي هما الفريقان الوحيدان في الدوري الممتاز اللذان لم يضما أي لاعب في الصيف الحالي.

يُذكر أن السبيرز يشارك في بطولة كأس الأبطال الدولية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لبداية الموسم، حيث يستهل الفريق مشواره في الدوري بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس، بعد يومين من غلق باب الانتقالات في إنجلترا.

#بوتشيتينو #توتنهام

أخبار ذات صلة

توتنهام

بوتشيتينو يفتح الباب أمام رحيل هاري كين عن توتنهام

بيب جواريولا

جوارديولا يرد على هجوم بوتشيتينو

بون

بوتشيتينو على رأس قائمة المطلوبين في سان جيرمان

15066247550730

بوتشيتينو: لم أقل أن هاري كين أفضل من ميسي و رونالدو

Mauricio-Pochettino-e1486930477754

بوتشيتينو يتذكر ماضيه ويتمنى لبرشلونة الهزيمة أوروبياً

سبب وحيد يجعل بوتشيتينو المرشح الأبرز لخلافة زيدان

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم حرس السواحل ينفي لـ "سما" غرق اى مركب تحمل مواطنين من غزة

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

وزير المخابرات المصري "عباس كامل" يزور غزة والضفة قريبا

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

الأخبار الرئيسية

صدمة وحالات إغماء بين الموظفين الذين تم تسريحهم من الاونروا

مصدر كبير : الأونروا قد تعلّق عملها في غزة ردًا على الاحتجاجات

الهيئة الوطنية تعلن عن إضراب شامل في مؤسسات "الاونروا" بقطاع غزة غدا الخميس

أونروا

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

سعدات يدعو فتح لالتقاط فرصة الورقة المصرية للمصالحة

الاحمد - ارشيف

معبر رفح لن يغلق أبدا.. الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل