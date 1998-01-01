بوتشيتينو غير مُنزعج من هدوء ميركاتو توتنهام

وكالات / سما /

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنه غير منزعج من عدم ضم أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، مشيراً إلى أن النادي اللندني لن يتعجل دفع الأموال لتعزيز تشكيلته.

وقال بوتشيتينو في تصريحات صحفية نقلتها (ليكيب) الفرنسية: “نعمل بجد على تحسين تشكيلتنا، سوق الانتقالات بدأ يتحرك سريعاً بعد نهاية كأس العالم، تأكدوا من أننا سندعم صفوفنا لكن كما هو المعتاد نجتهد ولن نتعجل اتخاذ القرارات”.

وتابع مدرب النادي اللندني الطامح للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل: “لست منزعجاً، أنا سعيد بإعداد الفريق للوصول إلى أفضل حال من أجل المباراة الأولى للدوري”.

ونجح توتنهام في تمديد عقود العديد من أبرز لاعبيه لفترات طويلة، لكنه مع بيرنلي هما الفريقان الوحيدان في الدوري الممتاز اللذان لم يضما أي لاعب في الصيف الحالي.

يُذكر أن السبيرز يشارك في بطولة كأس الأبطال الدولية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، استعداداً لبداية الموسم، حيث يستهل الفريق مشواره في الدوري بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم 11 أغسطس، بعد يومين من غلق باب الانتقالات في إنجلترا.