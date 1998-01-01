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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين المقتحمين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الباب الساعة السابعة والنصف صباحًا، ونشرت وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع داخل الأقصى وعند أبوابه، وسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس " إن 116 مستوطنًا و110 من شرطة الاحتلال بلباس مدني اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة.

وأوضح أن المستوطنين تلقوا أثناء الاقتحام شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه.

واحتجزت شرطة الاحتلال الهويات الشخصية للنساء على أبواب الأقصى (حطة، الأسباط والمجلس)، حيث ما تزال تواصل قيودها على دخول المصلين للمسجد.

وتوافد عشرات المصلين من أهل القدس والداخل الفلسطيني منذ الصباح إلى المسجد الأقصى، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وتصدوا بهتافات التكبير لاقتحامات المستوطنين المتواصلة.

وقال الدبس بأن سلطات الاحتلال نقلت صباح اليوم الحجر الذي سقط من السور الغربي للمسجد الأقصى، من خلال رافعة تابعة لما تسمى بـ "سلطة الآثار" الإسرائيلية، وتم وضعه في مكان قريب من باب المغاربة.

وكان حجرًا ضخمًا سقط يوم الاثنين الماضي من الجدار الغربي للمسجد الأقصى بسبب الحفريات الإسرائيلية التي تجري في المنطقة، ما أثار مخاوف دائرة الأوقاف الإسلامية من حدوث انهيارات أخرى بالمنطقة.

وأكد مدير السياحة والآثار في المسجد الأقصى يوسف النتشة أن الفيديو الذي يُظهر سقوط حجر من السور الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى، حدث خطير، مشددًا على أن ما جرى "ليس عفويًا على الإطلاق".

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