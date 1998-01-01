مدافع ليستر يلمح لاقترابه من مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ألمح الإنجليزي هاري ماغويير مدافع ليستر سيتي، لاقترابه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، الراغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماغويير في تصريحات لصحيفة "صن" الإنجليزية: "كل لاعب يريد أن يلعب في المستوى الأعلى، ولقد عدت من اللعب في كأس العالم، والذي استمتعت خلاله بالضغط خلال المباريات، لقد كان شيئا رائعا".

وأضاف: "ليستر سيتي كان شيئا لا يصدق بالنسبة لي وأنا سعيد حقيقة في التواجد هنا، لكن أنا لاعب طموح والجميع يريد أن يلعب في المستوى الأعلى".

وكان مانشستر يونايتد قد رفع عرضه لضم ماغويير في "الميركاتو" الصيفي الحالي إلى 72 مليون يورو.

وانضم ماغويير إلى صفوف "الثعالب" الموسم الماضي، قادما من هال سيتي مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.