تقارير.. تشيلسي يقترب من ضم حارس ميلان

وكالات / سما /

اقترب تشيلسي من ضم الإسباني بيبي رينا حارس مرمى ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسب ما ذكرت تقارير صحافية إنجليزية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن تشيلسي قدّم عرضا لضم رينا مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضحت "صن", أن إدارة "البلوز" تريد ضم الحارس لتعويض الرحيل المحتمل لحارسه البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد خلال "الميركاتو" الصيفي الحالي.

وأكدت أن الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي, يفضل ضم رينا الذي عمله مسبقا مدة 3 سنوات في نابولي من 2015 وحتى 2018.

يشار إلى أن رينا خاض مع نابولي 34 مباراة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات، قبل أن ينضم لميلان عقب نهاية الموسم، واستقبلت شباكه 29 هدفا، وخرج في 16 مواجهة بشباك نظيفة.