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صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب بـ2018

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب بـ2018



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا", قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018، والمقرر الإعلان عن الفائز بها يوم 24 سبتمبر المقبل.

"الفيفا" اختار القائمة اعتمادا على الإنجازات التي حققها اللاعبون منذ 3 يوليو 2017 حتى 15 يوليو 2018.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، المتوج مرتين بالجائزة في آخر عامين، على رأس المرشحين, برفقة غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، كما شهدت القائمة تواجد محمد صلاح جناح ليفربول، ليصبح أول لاعب مصري في التاريخ ينافس على الجائزة.

وضمّت القائمة أيضا الفرنسي كيليان مبابي ومواطنيه رافائيل فاران وأنطوان غريزمان, والإنجليزي هاري كين, والكرواتي لوكا مودريتش, والبلجيكي إيدين هازارد ومواطنه كيفن دي بروين.

ويتيح "الفيفا" الفرصة للجماهير للتصويت على اختيار أفضل 3 لاعبين هذا العام عبر موقعه الإلكتروني، بالإضافة لأصوات قادة ومدربي المنتخبات الوطنية والإعلاميين.

#رونالدو #ميسي #محمد صلاح

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