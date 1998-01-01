جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إيداع طلب للتحقيق الجنائي مع هنية وأبو مازن في محكمة لاهاي

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيداع طلب للتحقيق الجنائي مع هنية وأبو مازن في محكمة لاهاي



القدس المحتلة / سما /

من المنتظر في الأسابيع القليلة القادمة ان يتقدم "معهد القدس للعدالة" بطلب لمكتب المدعي العام لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لفتح ملف تحقيق جنائي مع كل من الرئيس الفلسطيني محمد عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بدعوى ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية على حد زعمهم .

وجاء في الطلب ان قادة حماس والسلطة الفلسطينية مسؤولان عن سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان، وعن التعذيب والتعسف المتواصل بالشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وكتب في الطلب: "إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يلجأ باستمرار الى التعذيب والقتل غير القانوني عن طريق قوات الامن الداخلي التابعة لحماس في قطاع غزة" حسب ادعائهم .

وقال المعهد ان طلب فتح ملف تحقيق ضد هنية عبارة عن استمرار لبيان المحكمة في لاهاي من يناير/كانون الثاني 2015 بشأن فحص اولي لتحديد هل ثمة ما يستدعي فتح ملف تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية.

وتقول فلافيا سيفالدا، مديرة "معهد القدس للعدالة": "إن هنية ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى استغلال الأطفال تحت سن الخامسة عشرة لحاجات عسكرية، والأولى استخدام متواصل للأولاد كدروع بشرية وكأهداف عسكرية".

وإضافة الى إسماعيل هنية، فإن معهد القدس للعدالة يطالب كذلك بفتح ملف تحقيق ضد رئيس السلطة الفلسطينية اوب مازن بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 وابريل/نيسان 2018. وتشمل هذه الجرائم وفقا لما ينص عليه الطلب، استخدام الضرب القاسي والاعتقالات التعسفية والتعذيب النفسي والحبس الانفرادي.

#ابومازن #هنية #لاهاي

أخبار ذات صلة

اسماعيل هنية وامير قطر

هنية: قطر وافقت على إيداع مبلغ 100 مليون دولار سنوياً لصالح صندوق الاعمار

هل تتطور الخلافات بين دحلان وأبو مازن إلى مواجهات وصدامات ميدانية مفتوحة؟

إسرائيل سترفع دعوى ضد هنية في محكمة الجنايات الدولية

اعقتال قاتل فقهاء

هنية يعلن اعتقال وكشف القاتل المباشر الذي نفذ عملية اغتيال الشهيد مازن فقهاء

حماس تطلب دورات تدريبة في مجال التحقيق الجنائي والشرطة القضائية

حماس -ارشيفية

دعوى إسرائيلية أمام "لاهاي" ضدّ قيادات حماس

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم حرس السواحل ينفي لـ "سما" غرق اى مركب تحمل مواطنين من غزة

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

وزير المخابرات المصري "عباس كامل" يزور غزة والضفة قريبا

اردوغان : روح هتلر تعود للحياة في اسرائيل ونتنياهو يرد

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

الأخبار الرئيسية

أونروا

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

سعدات يدعو فتح لالتقاط فرصة الورقة المصرية للمصالحة

الاحمد - ارشيف

معبر رفح لن يغلق أبدا.. الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل

مجلس الامن- ارشيف

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

ميلادينوف- ارشيف

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة