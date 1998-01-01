الشرطة تقبض على شخص متهم بارتكاب 18 قضية نصب واحتيال في رام الله

القت الشرطة اليوم القبض على شخص متهم بارتكاب 18 قضية نصب واحتيال على مواطنين من محافظات مختلفة بلغ قيمتها (1700 دولار) و(15900 شيقل) .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن الشرطة في محافظة رام الله والبيرة تلقت خلال عام ما يزيد عن 20 شكوى بتهمة نصب واحتيال تعرض لها مواطنين من محافظات مختلفة اثناء قدومهم الى رام الله والبيرة، تفيد في معظمها قيام مجهول بايقاف مركباتهم في الطرق المؤدية الى محافظة رام الله والبيرة، بهدف مساعدته، وخلال ذلك يتعرّف على الضحية ويعرض عليه بضاعة وكانت في معظم الحالات شاشات تلفزيون كبيرة الحجم ايضا سجائر ومعسل بأسعار رخيصة، يوهمهم بأنه على علاقة بالضابطة الجمركية ويمكنه بيعهم بضاعة مصادرة او مهربة بأسعارجدا رخيصة، وبعد الاتفاق بينه وبين الضحية يذهبا الى عمارة تجارية حيث يدعي بان لديه محل تجاري فيها، ويطلب مبلغ مقدم لاحضار البضاعة، وبعد الحصول عليه من الضحية يهذب داخل العمارة ويقوم بالفرار من مخرج آخر.

وأضاف البيان، انه وبعد اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بشخص يتواجد في محافظة نابلس، على الفور توجهت قوة من شرطة المباحث العامة وتمكنت من القاء القبض عليه واحضاره الى رام الله، وبالاستماع لاقواله اعترف قيامه بالنصب والاحتيال خلال عام وان ضحاياه يفوق 20 مواطن، مدعيا بان الدافع حاجته للمال وافاد بان ضحاياه يقعون فريسة نتيجة الطمع في بضاعة رخيصة حتى لو كانت غير قانونية وانه كان يدعي بان حجم الشاشة 100 بوصة علما بان ذلك غير متوفر أصلاً، وحسب الشكاوى المقدمة ضده بلغت قيمة المبالغ التي حصل عليها المشتبه به (1700 دولار) و(15900 شيقل) .

وأكد البيان، بأن الشرطة أوقفت المشتبه به تمهيداً لإحالته الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولا.