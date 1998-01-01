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نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (11) مواطناً من الضفة

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء (11) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير في بيان له أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل وهم: موسى مصطفى النجار، زياد النواجعه، عمر محمد الحيح، زياد بنات، عيسى إياد شلالدة.

كما اُعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس وهم: معاذ ذوقان، وسامح حماد منصور، وحسن نعيم بخيت.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة بيت لحم وهما: محمد خضر أبو عاموس، وماهر فاروق أبو عكر. يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة قباطية في محافظة جنين وهو علي تيسير زكارنة.

#نادي الأسير

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