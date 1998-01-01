دير الأسد: محاولة إحراق فرع بنك

وكالات / سما /

أقدم جناة في ساعة متأخرة من مساء، الثلاثاء، على محاولة إضرام النار في فرع بنك "لئومي" في قريتي البعنة ودير الأسد بمنطقة الشاغور.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الجناة قاموا بسكب مادة حارقة عند مدخل فرع البنك، ثم قاموا بإضرام النار بها، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة في المكان دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وعلى أثر ذلك، هرع عدد من المواطنين إلى المكان وعملوا على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها وقبل التهامها الصراف الآلي والمبنى.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.