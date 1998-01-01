"الأوقاف": غدا الخميس آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج

رام الله / سما /

أعلن مدير عام الحج الشيخ سليم الأشقر، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد لتسليم جوازات سفر من حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام بالقرعة هو نهاية الساعة 12 من ظهر يوم غد الخميس لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة لدى الوزارة، وذلك لاقتراب موعد سفر الحجاج .

وأوضح الأشقر أن كل مواطن يتخلف عن تسليم جواز سفره يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الحج لهذا العام، وان الوزارة غير مسؤولة عن أي تبعات لهذا الموضوع .

وأكد الأشقر أنه يجب ان تكون جميع الجوازات سارية المفعول لغاية 6 أشهر على الاقل لوضع التأشيرات اللازمة عليها .

وشكر الأشقر طواقم الوزارة التي تواصل العمل على مدار الساعة لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية.