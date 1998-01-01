جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف": غدا الخميس آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج

الأربعاء 25 يوليو 2018 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف": غدا الخميس آخر موعد لتسليم جوازات سفر الحجاج



رام الله / سما /

 أعلن مدير عام الحج الشيخ سليم الأشقر، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد لتسليم جوازات سفر من حالفهم الحظ لأداء فريضة الحج لهذا العام بالقرعة هو نهاية الساعة 12 من ظهر يوم غد الخميس لدى شركات الحج والعمرة المؤهلة لدى الوزارة، وذلك لاقتراب موعد سفر الحجاج  .

وأوضح الأشقر أن كل مواطن يتخلف عن تسليم جواز سفره يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في الحج لهذا العام، وان الوزارة غير مسؤولة عن أي تبعات لهذا الموضوع .

وأكد الأشقر أنه يجب ان تكون جميع الجوازات سارية المفعول لغاية 6 أشهر على الاقل لوضع التأشيرات اللازمة عليها .

وشكر الأشقر طواقم الوزارة التي تواصل العمل على مدار الساعة  لضمان نجاح موسم الحج، وتسهيل أمور الحجاج الفلسطينيين من خلال التنسيق القائم مع سفارات المملكة العربية السعودية.

أخبار ذات صلة

حجاج - ارشيفية

بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج "جباليا" و"الوسطى" المقبولين للحج

رفح- ارشيف

الاثنين المقبل .. فتح معبر رفح لعودة الحجاج فقط حتى الخميس

اونروا

التربية: فلسطين على موعد مع كارثة بحال توقف خدمات "الأونروا"

توجيهي

صيدم: منهاج جديد للثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين و هذا موعد تطبيقه

ناصر الشاعر

الشاعر يكشف لـ"سما": الخميس الاعلان عن مبادرة جديدة لانهاء الانقسام

رواتب - ارشيف

ابو جراد لـ"سما" : احالة عدد كبير من موظفي غزة للتقاعد وسنغلق هيئة التامين والمعاشات الخميس

الأكثر قراءة اليوم

المتحدث باسم حرس السواحل ينفي لـ "سما" غرق اى مركب تحمل مواطنين من غزة

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

وزير المخابرات المصري "عباس كامل" يزور غزة والضفة قريبا

اردوغان : روح هتلر تعود للحياة في اسرائيل ونتنياهو يرد

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

الأخبار الرئيسية

أونروا

"أونروا" تفصل 125 موظفًا بشكل نهائي وتحيل اكثر من 800 لدوام جزئي حتى نهاية العام الجاري

سعدات يدعو فتح لالتقاط فرصة الورقة المصرية للمصالحة

الاحمد - ارشيف

معبر رفح لن يغلق أبدا.. الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل

مجلس الامن- ارشيف

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

ميلادينوف- ارشيف

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة