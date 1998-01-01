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الكونغرس يحظر تزويد أنقرة بمقاتلات F-35

الأربعاء 25 يوليو 2018 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يحظر تزويد أنقرة بمقاتلات F-35



وكالات - سما -

حظر الكونغرس الأمريكي رسميا توريد مقاتلات F-35 لتركيا، انتقاما من أنقرة على شرائها منظومات "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقالت صحيفة The Washington Times، إن الكونغرس قرر تعليق توريد هذه الطائرات إلى تركيا، حتى يقدم البنتاغون تقريرا يقيم فيه العقد الروسي التركي.

كما سينتظر الكونغرس أن يتلقى من وزارة الدفاع الأمريكية، تقريرا عن العواقب المحتملة على العلاقات الأمريكية التركية إثر إقصاء أنقرة عن برنامج إنتاج مقاتلات F-35.

ووظفت تركيا 175 مليون دولار في تصميم طائرة مقاتلة لدول الناتو وخططت لشراء 100 طائرة من هذا النوع.

وفي 11 يوليو، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن منظومات "إس-400" ستظهر في بلاده صيف 2019 وستدخل الخدمة نهاية العام المذكور.

#الكونغرس #واشنطن #تركيا #اف 35

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