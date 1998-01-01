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سفيرنا: لجنة كويتية تصل فلسطين الاسبوع المقبل لاختيار معلمين جدد

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفيرنا: لجنة كويتية تصل فلسطين الاسبوع المقبل لاختيار معلمين جدد



رام الله / سما /

أعلن سفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب ان لجنة التعاقدات التابعة لوزارة التربية والتعليم الكويتية ستصل الى فلسطين الأسبوع القادم وذلك لبدء إجراءات التعاقد مع دفعة جديدة من المعلمين الفلسطينين الراغبين بالعمل في سلك التعليم في دولة الكويت.

وأضاف السفير طهبوب ان اللجنة الكويتية ستتعاقد مع معلمين ومعلمات في تخصص الرياضيات مشيرا الى اهتمام دولة الكويت وثقتها بالمعلم الفلسطيني وكفاءته.

واشار السفير طهبوب الى الدفعة التي التحقت بوزارة التربية والتعليم الكويتية العام الماضي قد ابدت كفاءة عالية نالت ثقة مسؤولي التربية والتعليم الكويتيين .
 

#الكويت #معلمين

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