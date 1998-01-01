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وزير الاشغال والقنصل الايطالي يوقعان اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان د.مفيد الحساينة، والقنصل الإيطالي العام فابيو سوكولوفيتش، بحضور رئيسة وكالة التنمية الإيطالية السيدة كرستينا نتولي اتفاقية إعادة البناء وتعزيز الانتعاش الوطني المبكر.

‎و شكر الوزير الحساينة باسم فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.رامي حمد الله جهود الحكومة الايطالية لدعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني ومساهمتها في عملية إعادة اعمار غزة.

وأكد  الوزير الحساينة  على أن تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة الايطالية يتم تنفيذها بمهنية ودقة عالية.

#وزير الاشغال #القنصل الايطالي

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