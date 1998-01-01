نادي الأسير: الأسيرة لمى خاطر تتعرض لتحقيق قاسٍ ومكثف في "عسقلان"

رام الله / سما /

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة لمى خاطر (42 عاماً) من محافظة الخليل تتعرض لتحقيق قاسٍ ومكثف في مركز تحقيق "عسقلان".

ونقل المحامي فراس الصباح عن الأسيرة خاطر الذي تمكن من زيارتها في "عسقلان"، أن قوات الاحتلال نقلتها منذ لحظة اعتقالها فجر أمس من منزلها إلى "كريات أربع" وبقيت هناك حتى الساعة السابعة صباحاً، ثم جرى نقلها إلى معتقل "عسقلان".

وأوضحت الأسيرة خاطر للمحامي وهي أم لخمسة أبناء أنه ومنذ لحظة وصولها إلى معتقل "عسقلان" تتعرض لتحقيق قاسٍ ومكثف وهي مقيدة بكرسي طوال الوقت، ويحرمها المحققون من النوم، ويوجهون لها الشتائم طوال الوقت، علاوة على الصراخ المتواصل.

يُشار إلى أن جلسة محكمة ستُعقد للأسيرة خاطر يوم غد الخميس الموافق 26 تموز/ يوليو 2018.