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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بمحافظة الخليل

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الأربعاء، 3 مواطنين خلال مداهمتها مدينة الخليل، وبلدتي يطا جنوب الخليل، وصوريف شمال غرب الخليل.

قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منطقة جبل جوهر في مدينة الخليل، واعتقلت المواطن زياد سعد محمد بنات(31 عاما)، وألحقت أضرارا مادية في محتويات منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته.

وداهمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت المواطن زياد عقاب نواجعة (48عاما)، ونقلته إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر محمد الحيح خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

#الاحتلال #اعتقال

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