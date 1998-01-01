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الاحتلال يعتقل شابا من قباطية

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، فجر اليوم  الأربعاء، شابا من بلدة قباطية جنوب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية في المحافظة  .

وأفادت مصادر محلية ، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب علي تيسير زكارنة (20عاما)، من بلدة قباطية بعد مداهمة منزل ذويه .

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة وكثفت من تواجدها العسكري، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين على شارعي حيفا ونابلس، وشرق المدينة، وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم، واضطر بعض السائقين إلى سلوك طرق بديلة .

#الاحتلال

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