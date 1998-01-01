جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معبر رفح لن يغلق أبدا

الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل



القاهرة / وكالات /

اعلن عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ان الرد الرسمي من قبل حركة "فتح" على "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية، سيقدم الى المسؤولين في القاهرة الاسبوع القادم.

وقال الاحمد  في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين"، بداية الاسبوع القادم سنتوجه لمصر لتقدم الرد على الورقة المصرية ، ولن يكون الا ايجابيا"، مؤكدا بان الموقف الرسمي الفلسطيني من الورقة المصرية "ايجابي" وليس كما يروج في بعض وسائل الاعلام.

واوضح الاحمد، بان كل ما تقدمت به مصر هو مسودة مقترحات لتنفيذ المصالحة (..) ولسنا بحاجة لاجتماعات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا".

واعتبر الاحمد ان ما نشرته تقارير اعلامية بشأن ورقة المصالحة المصرية "غير صحيح اطلاقا" ويهدف لوقف وافشال الجهود المصرية لاتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال "ردنا ايجابي لاننا نريد انهاء الانقسام ولم نعد نحتمل" مضيفا "مصر تدير ملف المصالحة  الفلسطينية باسلوب جديد وفريق جديد يعمل بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واضاف الاحمد" حاليا لا يوجد حوار مع حركة "حماس" الا من خلال مصر ولسنا بحاجة لحوارات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا " مشددا بالقول "يجب محاسبة من يخل بتنفيذ بنود الورقة المصرية ".

وحول معبر رفح قال  الأحمد أن القاهرة  لن تغلق المعبر بالمطلق، قائلًا : "كما أُبلغنا، فإن المعابر فتحت ولن تغلق بعد اليوم، وهذا كان مطلب للرئيس أبو مازن من سنوات كي لا يدفع سكان غزة الثمن".

#الاحمد #المصالحة #حماس

أخبار ذات صلة

عزام الأحمد يكشف عن مقترحات قطرية جديدة لإنهاء

عزام الأحمد يكشف عن مقترحات قطرية جديدة لإنهاء الانقسام

الأحمد

الأحمد : لا يوجد ورقة مِصرية بل مسودة مقترحات لتنفيذ الاتفاق السابق

حماس - اسرائيل

صحيفة: "حماس" تدرس 3 مقترحات من وسطاء بشأن الوضع الإنساني والأمني في غزة

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا نقاش لأي ملف قبل "التمكين الكامل" ولقاء في 1 ديسمبر لمناقشة "تمكين الحكومة"

الأحمد

الأحمد: لا توجد قوة في الأرض تستطيع فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين

الاحمد - ارشيف

عزام الأحمد يرد على رسالة ياسر عبد به " الغاضبة " وهذا ما قاله ..

الأكثر قراءة اليوم

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

اردوغان : روح هتلر تعود للحياة في اسرائيل ونتنياهو يرد

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

تلفزيون اسرائيلي : لقاءات بين ضباط إسرائيليين وسوريين في هضبة الجولان

90 مليون دولار منحة من البنك الدولي لدعم مشاريع في فلسطين

الأخبار الرئيسية

مجلس الامن- ارشيف

واشنطن تهاجم الدول العربية :عليهم مساعدة الفلسطينيين ماديا وفي المصالحة بدل الخطابات عن بعد

ميلادينوف- ارشيف

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة

غرق

المتحدث باسم حرس السواحل ينفي لـ "سما" غرق اى مركب تحمل مواطنين فلسطينيين من غزة

قصف- ارشيف

اصابات في قصف طائرة اسرائيلية بدون طيار لمجموعة من الشبان شرق غزة

ليبرمان- ارشيف

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟