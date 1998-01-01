الأحمد يعلن تأجيل رد فتح على "مقترحات مصر" للأسبوع المقبل

القاهرة / وكالات /

اعلن عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ان الرد الرسمي من قبل حركة "فتح" على "الورقة المصرية" للمصالحة الفلسطينية، سيقدم الى المسؤولين في القاهرة الاسبوع القادم.

وقال الاحمد في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين"، بداية الاسبوع القادم سنتوجه لمصر لتقدم الرد على الورقة المصرية ، ولن يكون الا ايجابيا"، مؤكدا بان الموقف الرسمي الفلسطيني من الورقة المصرية "ايجابي" وليس كما يروج في بعض وسائل الاعلام.

واوضح الاحمد، بان كل ما تقدمت به مصر هو مسودة مقترحات لتنفيذ المصالحة (..) ولسنا بحاجة لاجتماعات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا".

واعتبر الاحمد ان ما نشرته تقارير اعلامية بشأن ورقة المصالحة المصرية "غير صحيح اطلاقا" ويهدف لوقف وافشال الجهود المصرية لاتمام المصالحة الفلسطينية.

وقال "ردنا ايجابي لاننا نريد انهاء الانقسام ولم نعد نحتمل" مضيفا "مصر تدير ملف المصالحة الفلسطينية باسلوب جديد وفريق جديد يعمل بمتابعة شخصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واضاف الاحمد" حاليا لا يوجد حوار مع حركة "حماس" الا من خلال مصر ولسنا بحاجة لحوارات جديدة بل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا " مشددا بالقول "يجب محاسبة من يخل بتنفيذ بنود الورقة المصرية ".

وحول معبر رفح قال الأحمد أن القاهرة لن تغلق المعبر بالمطلق، قائلًا : "كما أُبلغنا، فإن المعابر فتحت ولن تغلق بعد اليوم، وهذا كان مطلب للرئيس أبو مازن من سنوات كي لا يدفع سكان غزة الثمن".