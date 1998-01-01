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الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على عدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين

الأربعاء 25 يوليو 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على عدم استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين



القدس المحتلة / سما /

حث الإتحاد الأوروبي، إسرائيل، على الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين غير المسلحين، داعيا في الوقت نفسه كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس.

وقالت جوان ادامسون القائمة بأعمال وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط ومنه القضية الفلسطينية" إن "استخدام القوة يجب أن يكون متناسبا في كل الأوقات".

وأضافت ادامسون أنه "يجب على إسرائيل تغيير إجراءاتها العقابية والعمل مع المجتمع الدولي لتحسين الظروف في غزة، بما في ذلك تسهيل الحركة والدخول لكافة العاملين الإنسانيين".

ووصفت الوضع في قطاع غزة بأنه "يشبه حاليًا قدر الضغط، وهو على حافة الانفجار".

ومضت تقول إنه من أجل كبح تفاقم العنف، يحث الإتحاد الأوربي كل الأطراف المعنية على احترام القانون الدولي وتهدئة التوتر وممارسة ضبط النفس وتجنب أي عمل قد يعرض حياة الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر".

وأشارت إلى أنه "من اللازم بذل جهود جادة لاستئناف مفاوضات ذات معنى تهدف إلى حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وبما يلبي الحاجات الأمنية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة ذات سيادة، وإنهاء الاحتلال وتسوية كافة قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء النزاع".

وأكدت ادامسون مجددا "معارضة الإتحاد الأوروبي القوية" لسياسة إسرائيل الاستيطانية وتصرفاتها، بما فيها الهدم والمصادرة والإخلاء والتحويل القسري، قائلة "إن المستوطنات غير شرعية في إطار القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين".

وفي معرض إشارتها إلى "أن وضع القدس هو من قضايا الوضع النهائي" قالت إنه من الضروري إيجاد طريقة ما عبر المفاوضات لتسوية قضية وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الشهر الماضي قد شهد "واحدًا من أكبر التصعيدات منذ نزاع عام 2014".

#الاتحاد الأوروبي #غزة #اسرائيل

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