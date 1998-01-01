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موجة حارة و الحرارة اعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات والأرصاد تحذر

الأربعاء 25 يوليو 2018 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موجة حارة و الحرارة اعلى من معدلها السنوي بحدود 8 درجات والأرصاد تحذر



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الأربعاء، شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الارصاد الجوية خاصة اليوم الاربعاء من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

ويوم الخميس يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

وكذلك السبت يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط  ارتفاع الموج .

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