﻿السيسي: اقسم انني مستعد لتناول وجبة واحدة يومياً من أجل مصر

القاهرة / وكالات /

عاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى دعوة المواطنين إلى الصبر، مبدياً استعداده لتناول وجبة واحدة يومياً من أجل بناء مصر.

وفي كلمة خلال افتتاحه عددا من المشروعات في قطاع الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة عبر»الفيديو كونفرانس»، وصف ما تحقق في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر منذ 2014 بـ«الخيال»، قائلاً إن «الدولة تعمل بخطة غير مسبوقة على جميع المستويات».

وأضاف: «أقف أمام 100 مليون إنسان في حاجة للتعليم والأمل والعلاج، وهذا كله لا يتحقق بالطعام والشراب»، مستطردا :» قسمًا بالله لو كان الموضوع وجبة واحدة في اليوم لبناء أمة، أقسم بالله لأستمر بقية عمري أتناول وجبة واحدة».

ووجه حديثه إلى وزير الكهرباء قائلاً «إن البعض أشاروا إلي بإقالة محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كبداية لحل مشكلات قطاع الكهرباء.»

وأضاف أن هذا «كلام عجيب، لا يليق بالشرفاء والذين يفهمون. يبقى معي إنسان عظيم ومحترم ويعرف عمله وأضحي به».

وتابع: «هذا كلام لا يليق بالرجال، الرجل يقف قرب رجاله، ما داموا رجالا حقيقيين، ويساعدهم «.