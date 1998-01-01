سوريا: الرد على اسقاط الطائرة لن يتأخر

دمشق / وكالات /

أكد مصدر سوري ان دمشق لن تنجر الى حرب مع العدو الاسرائيلي الذي يحاول وقف العمليات العسكرية ضد المجاميع ​الارهابية في جنوب سورية والذي اصبح من الواضح دعمه المباشرة لها".

وحذر من أن "الرد على اسقاط الطائرة لن يتأخر وعبر خطوات عدة ابرزها استكمال العمليات العسكرية وبقوة اكبر، بالاضافة الى الرد المباشر على ​القوات الاسرائيلية​ في توقيت مناسب ولن يتأخر، وثالثا عبر كسر كل المحاولات لابعاد حلفاء سورية من المنطقة."





واشار المصدر لموقع النشرة اللبناني الى أن "​تل ابيب​ تعلم ان ماقبل الحرب على الارهاب في سورية ليس كما بعده محذرا من تكررا المحاولات الاسرائيلية التي قد تشعل نارا غير قادرة على ايقافها"، لافتا الى أن "القوات الاسرائيلية استهدفت الطائرة وهي تعلم انها سورية وداخل الاجواء السورية وليست روسية وهو ما يؤكد نيتها افتعال مشكلة مع القوات السورية والتأثير في مسار المعركة مع المجاميع الارهابية مجددا القول انها لن تنال ما ارادته".