جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع اسرائيلي: تراجع الليكود

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي: تراجع الليكود



القدس المحتلة/سما/

أشار آخر استطلاع للرأي في إسرائيل الى تراجع قوة حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو الى 30 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي، متراجعا بذلك بـ5 مقاعد، والسبب احتجاجات مثليي الجنس في إسرائيل ضد قانون الأرحام الذي يستثني مثليي الجنس من استئجار الأرحام.

وأشارت نتائج الاستطلاع، بانه إذا ما جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب الليكود سيحصل على 30 مقعدا بدلا من 35 مقعدا كما هو اليوم، فيما يرتفع عدد مقاعد حزب "يشش عتيد" الوسطي المعارض الذي يتزعمه يائير لابيد الى 19 بدلا من 18 في الدورة الحالية، إضافة الى زيادة قوة حزب "البيت اليهودي" اليمين الداعم للاستيطان في المناطق الفلسطينية بمقعد واحد ليحصل على 8 مقاعد بدلا من 7. كما ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" الذي يتزعمه افيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.

ويشير استطلاع الرأي الى استمرار تراجع "المعسكر الصهيوني" الذي يتزعم المعارضة في الكنيست ويحصل على 15 مقعدا. وفي كل استطلاعات الرأي التي أجريت في الأشهر الأخيرة تشير الى أن "المعسكر الصهيوني" يحافظ على 15 مقعدا في تراجع دراماتيكي لقوته بعدما كان منافسا لنتنياهو في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

كما وستحصل "القائمة المشتركة" التي تجمع بين الأحزاب العربية في إسرائيل في قائمة انتخابية على 12 مقعدا بدلا من 13 مقعدا وفق الاستطلاع.

وأظهر استطلاع الرأي دعم الجمهور الإسرائيلي احتجاجات مثليي الجنس ووقوف الجمهور الإسرائيلي الى جانب مطالبهم. وكان مثليو الجنس قد نظموا احتجاجات أكبرها مظاهرة وسط تل أبيب شارك فيها نحو 80 ألف متظاهر، ضد قانون استئجار الأرحام، الذي لم يشمل مثليي الجنس.

وبموجب القانون، فيحق للأزواج الذين يعانون من مشاكل في الإنجاب استئجار رحم بعد عملية التخصيب المخبري، كما ويحقّ لغير المتزوجين ذلك، لكنّ القانون استثنى مثليي الجنس من هذا الحق.

ووفق استطلاع الرأي، فإن 56% من المستطلعة آراؤهم، يؤيدون احتجاجات مثليي الجنس، فيما عارضهم 33% من المستطلعين. وأشار الاستطلاع أن 51% من مصوتي الليكود يقفون الى جانب مثليي الجنس في احتجاجاتهم.

وحول المواطنين العرب، فأظهر استطلاع الرأي أن 32% من المستطلعين لا يهمهم الاحتجاجات التي يخوضها مثليو الجنس، فيما يعارض 45% منهم مطالب المثليين، ويؤيدها 23% من المستطلعين العرب.

#الليكود #يش عتيد #اسرائيل #المعسكر الصهيوني

أخبار ذات صلة

الأونروا: معدل وفيات الرضع تراجع في كل العالم ما عدا غزة

القدوة- ارشيف

القدوة يكشف سبب الإستقالة من مركزية فتح ويؤكد: ليس تكتيكياً ولا تراجع عنه

مستوطنات - ارشيف

فتح: تصويت الليكود بفرض السيطرة على الضفة نسف للاتفاقيات وانهاء لبقايا عملية السلام

حسين الشيخ

الشيخ: الإجراءات المتخذة في غزة تهدف إلى فرض حصار على الإنقسام ولا تراجع عنها

الاحمد

الاحمد : تراجع وتيرة الضغوط على عباس للقبول بصفقة القرن

﻿تقرير للمقاومة الفلسطينية يظهر تراجع أعداد عملاء إسرائيل في 2016

الأكثر قراءة اليوم

مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا ونقلها لمصر

بمساعدة الشرطة .. مدير عمليات الاونروا يغادر مكتبه بغزة

صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

ميلادنوف يزو ر غزة ويجتمع مع هنية وهذا ما تم بحثه ..

الاعلام العبري : الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

اردوغان : روح هتلر تعود للحياة في اسرائيل ونتنياهو يرد

الأخبار الرئيسية

ميلادينوف- ارشيف

ميلادينوف يحذر من "انفجار لا مناص منه سيقع في غزة

غرق

المتحدث باسم حرس السواحل ينفي لـ "سما" غرق اى مركب تحمل مواطنين فلسطينيين من غزة

قصف- ارشيف

اصابات في قصف طائرة اسرائيلية بدون طيار لمجموعة من الشبان شرق غزة

ليبرمان- ارشيف

رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

ارشيفية

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"