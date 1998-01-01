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ترامب يتراجع : مستعدون لإبرام اتفاق حقيقي مع إيران

الثلاثاء 24 يوليو 2018 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتراجع : مستعدون لإبرام اتفاق حقيقي مع إيران



واشنطن/وكالات/

أبقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الباب مفتوحا أمام إمكانية التفاوض على اتفاق لنزع أسلحة إيران النووية، وذلك بعد يومين من مهاجمته الجمهورية الإسلامية على "تويتر".

وقال في كلمة لقدامى المحاربين في المعارك الخارجية "سنرى ماذا سيحدث، لكننا مستعدون للتوصل إلى اتفاق حقيقي وليس الاتفاق الذي توصلت إليه الإدارة السابقة الذي يمثل كارثة".

وكانت إيران رفضت أمس الاثنين تحذير ترامب الغاضب من أن طهران تجازف بمواجهة عواقب وخيمة "لم يشهد مثيلها من قبل عبر التاريخ سوى قلة" إذا هددت الولايات المتحدة.

#ترامب #ايران #اتفاق

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