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مقتل 13 إرهابيا في العريش وتفكيك 4 عبوات ناسفة

الثلاثاء 24 يوليو 2018 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 13 إرهابيا في العريش وتفكيك 4 عبوات ناسفة



وكالات

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية ،اليوم، بأنه توافرت معلومات تُفيد باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية منزلًا تحت الإنشاء كائن بقرية الياسمين- شارع البحر، حي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش وكرًا لهم.

وأضاف المصدر، أنه عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وباستهدافه المنزل المذكور، فوجئت القوات بإطلاق الأعيرة النارية من العناصر المستهدفة، وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 13 عنصرًا وعُثر بحوزتهم على (4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، 3 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير، شريط طلقات مُتعدد به 83 طلقة، 5 طلقات خرطوش، كمية من فوارغ الطلقات الآلية).

#تفجير #العريش #مصر

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