منصور: إسرائيل لا تهدف إلى الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وإقرار حل الدولتين

وكالات

أكد مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور، أن "إسرائيل لا تهدف إلى الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية وإقرار حل الدولتين، فضلاً عن أنها تنتهك القانون الدولي وتمارس جرائم حرب ضد الفلسطينيين"، متسائلاً "متى سوف ينفد صبر العالم تجاه الجرائم التى ترتكبها إسرائيل"؟

وأشار منصور، خلال كلمته بالأمم المتحدة، الى أن "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين"، موضحاً أن "الاحتلال ينكر حق أمة كاملة ويعمد في تهجير الفلسطينيين ينفذ سياسته التوسعية التي تعتمد على توسيع المستوطنات"، متسائلاً "أليست هذه السياسات خطيرة لكى تستحق إجراءات دولية طال انتظارها قبل أن يفوت الآوان فى حفظ السلام".

كما شدد على أن "غياب المساءلة عن الانتهاكات لا يجدى نفعاً ولابد من خطة سلام تستند للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة"، معرباً عن "امتنان بلاده لجمهورية مصر العربية تجاه الجهود التى بذلتها لتحقيق السلام، وتابع: "ونأمل أن نشهد تقدماً على هذا الصعيد خلال الفترة القادمة".