السفير اللوح يكّرم طالبي الكلية الحربية الفلسطينيين المتفوقين في مصر

وأثنى السفير اللوح على التزام الطالبين في كليتهم والصورة المشرفة والجيدة التي قدماها في الكلية، متمنيا أن توظف هذه الطاقات الشبابية في خدمة الدولة الفلسطينية التي نسعى إليها من خلال خدمة مؤسسات الدولة.

من جانبهما، أعرب الطالبان عن شكرهما لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة على الاهتمام بشؤونهم ومتابعة أمورهم مع إدارة كليتهم، وحرص السفير على تكريهم.