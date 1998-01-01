السفير اللوح يكّرم طالبي الكلية الحربية الفلسطينيين المتفوقين في مصر

القاهرة/سما/
كرم سفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم الثلاثاء، الطالبين في الكلية الحربية المصرية الفلسطينيين؛ الملازم رعد قاسم حسن عبد الجابر، لحصوله على أول وافدين من الكلية الحربية، والملازم اييال حسن جمال لتفوقه في دراسته بالكلية الحربية.
وأثنى السفير اللوح على التزام الطالبين في كليتهم والصورة المشرفة والجيدة التي قدماها في الكلية، متمنيا أن توظف هذه الطاقات الشبابية في خدمة الدولة الفلسطينية التي نسعى إليها من خلال خدمة مؤسسات الدولة.
من جانبهما، أعرب الطالبان عن شكرهما لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة على الاهتمام بشؤونهم ومتابعة أمورهم مع إدارة كليتهم، وحرص السفير على تكريهم.