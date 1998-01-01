اصابات في قصف طائرة اسرائيلية بدون طيار لمجموعة من الشبان شرق غزة

غزة/سما/

اصيب 3 شبان في غارة جوية نفذتها طائرة استطلاع بدون طيار شرق غزة، سبقها اطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب عشرات الشبان وصولوا الى مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، اسفر وفق مصدر طبي عن اصابة طفل 13 عاما بقنبلة غاز بشكل مباشر برأسه نقل على اثرها لمشفى شهداء الاقصى لتلقي العلاج.

وبحسب مصادر طبية فان عدد من المواطنين اصيبوا جراء اطلاق طائرة استطلاع إسرائيلية صاروخا واحدا على الاقل اتجاه مجموعة من المواطنين شرقي جباليا شمال قطاع غزة في حين لم تؤد الغارة الاولي شرق غزة الى وقوع اصابات.

كما اصيب شاب فلسطيني برصاصة في ساقة اثر اطلاق قوات الاحتلال النار على مجموعة من الشبان شرق مقبرة الشهداء بغزة.

هذا وكانت طائرات الاستطلاع الاسرائيلية شنت ثلاث غارات على حدود غزة اليوم الثلاثاء حيث أصيب مواطنان في الغارة الثانية التي استهدفت مجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة.