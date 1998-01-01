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رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟

الثلاثاء 24 يوليو 2018 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة هامة يوجهها ليبرمان لسكان قطاع ماذا حملت؟



القدس/سما/

وجه أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، رسالة إلى سكان غزة، محرضًا فيها على "القيادة في القطاع".

وقال ليبرمان في تغريده مصورة عبر حسابه الرسمي في (تويتر): "رسالتي إلى سكان غزة بسيطة: يمكنك الاختيار بين الفقر والبطالة والعمل والرزق وبين الكراهية وسفك الدماء والتعايش والأمن الشخصي يمكننا أن نكون أفضل شركاء لكم، وفي جهود تحويل مخيمات اللاجئين في غزة إلى سنغافورة في الشرق الأوسط".

وأضاف ليبرمان في رسالته: كل ما نحتاجه من أجل ذلك هو الاعتراف بحق إسرائيل بالوجود في سلام، ونزع السلاح وتسوية مسألة الأسرى والمفقودين".

وتابع ليبرمان: إذا لم تكن قيادتكم مستعدة لهذا، استبدلوا القيادة.

يُذكر أن ليبرمان قرر اليوم الثلاثاء، السماح بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، بحسب صحيفة معاريف.

وأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق ادخال البضائع، أن المسموح إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم اليوم فقط المحروقات.

يذكر أن إسرائيل قررت الاثنين قبل الماضي إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام المحروقات والوقود وكل البضائع باستثناء المواد التموينية والأدوية.

وجاء القرار الإسرائيلي بحجة إطلاق الشبان الفلسطينيين بالونات حارقة على مستوطنات غلاف غزة.

#ليبرمان #القدس

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