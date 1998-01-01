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الاعلان عن مقتل طيار سوري باسقاط طائرة في الجولان المحتل

الثلاثاء 24 يوليو 2018 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلان عن مقتل طيار سوري باسقاط طائرة في الجولان المحتل



وكالات

ققتل طيار سوري في اسقاط طائرة بالجولان المحتل.
وأضافت وكالة "سبوتنك" العالمية مساء اليوم الثلاثاء، عن م أن مساعد الطيار أصيب بجراحٍ خطيرة نتيجة اسقاط طائرة سورية، بصاروخ باتريوت بعد اختراقها للأجواء الإسرائيلية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد، على أن الطيار السوري لم يكن ينوي اختراق المجال الجوي لإسرائيل، مشيراً إلى، أنّ الطيارة اقلعت من مطار T4 السوري وسقطت بعد اعتراضها في الاراضي السورية بمنطقة تسيطر عليها داعش.
وأشار الي، أنّ الجيش قد وجه انذارات الطيار بعدة لغات قبل الاعتراض، مؤكداً "نحن لا نشارك في القتال في سوريا ، لكننا جاهزون ومستعدون للتطورات ،
إننا نتابع ما تم إنجازه في هضبة الجولان السورية ، ونحن مصممون على تطبيق اتفاقية فصل القوات ، ونرى أن نظام الأسد مسؤول عن ما يجري في مرتفعات الجولان السورية ".

#تحطم #احتلال #الجولان

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