جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً

الثلاثاء 24 يوليو 2018 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً



رام الله/سما/

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أرسلت شحنة من المطاعيم الخاصة للحجاج إلى مستودعاتها في قطاع غزة، مشيرة إلى الاستمرار في صرف هذه الطعومات مجاناً لحجاج المحافظات الجنوبية بناء على قرار الرئيس محمود عباس، القاضي بإعفاء أهلنا في القطاع من رسوم الخدمات الصحية.

وقال وزير الصحة د. جواد عواد: "بإمكان الحجاج في المحافظات الجنوبية الحصول على التطعيمات اللازمة بعد توزيعها على مديريات الصحة في قطاع غزة، وستصرف لجميع الحجاج هناك بشكل مجاني بناء على قرار سابق للرئيس محمود عباس".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه المطاعيم أرسلت عبر ثلاجات خاصة اليوم من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها في قطاع غزة، حيث ستصل قطاع غزة غداً الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت البدء بتطعيم الحجاج في المحافظات الشمالية اليوم الثلاثاء، قائلة إن المستودعات المركزية وزعت الطعومات على جميع المديريات، حيث بإمكان الحجاج التوجه إلى مديريات الصحة كل حسب محافظته، لأخذ التطعيم اللازم، والحصول على البطاقة الخاصة التي تثبت أخذه للتطعيم.

وأكدت الوزارة كذلك جهوزية الوفد الطبي الذي سيرافق حجاج فلسطين لهذا العام، مشيرة إلى التنسيق والتعاون الكبير ما بين وزير الصحة د. جواد عواد ووزير الأوقاف الشيخ يوسف ادعيس، لتهيئة الظروف المناسبة لحجاجنا ورعايتهم صحياً أثناء تأديتهم المناسك.

#حجا #تطعيم #سفر #غزة.

أخبار ذات صلة

نيكولا ي ميلادينوف

ميلادينوف: الوضع في غزة يجعلني أبقى مستيقظا في الليل وازمة القطاع ستصل اسرائيل بالنهاية

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة: ساعات وصل الكهرباء ستصل لـ8 ساعات وصل حتى نهاية 2017 و 24 ساعة بحلول 2020

رفح- ارشيف

الاثنين المقبل .. فتح معبر رفح لعودة الحجاج فقط حتى الخميس

حجاج - ارشيف

يديعوت : اتصالات لنقل الحجاج الفلسطينيين جوا مباشرة من تل أبيب للسعودية

معبر رفح

السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح الأسبوع المقبل لسفر الحجاج

حجاج -ارشيفية

غزة تتنازل عن منحتها الاضافية من الحجاج للضفة لأن الوقت لا يسمح بخروجهم

الأكثر قراءة اليوم

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

بمساعدة الشرطة .. مدير عمليات الاونروا يغادر مكتبه بغزة

صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه اليوم الثلاثاء

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

الاعلام العبري : الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

الأخبار الرئيسية

غرق

بالأسماء..غرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية تقل مهاجرين من قطاع غزة

ارشيفية

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

مجد سهيل محمد أبو العيش

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

غزة - ارشيفية

مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا ونقلها لمصر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "