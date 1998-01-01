بالأسماء..غرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية تقل مهاجرين من قطاع غزة

رام الله/سما/

افادت مصادر فلسطينية، بغرق سفينة قبالة السواحل الإيطالية تقل عددا من المهاجرين من قطاع غزة.

وبحسب المصادر فإن السفينة كانت تقل عشرة أشخاص من غزة ، لقوا مصرعهم غرقا عرف من بينهم أربعة أشقاء من خانيونس والخامس من غزة.

هذا نشرت خلية الانقاذ الايطالية أسماء الغرقى وسيتم الاعلان على انهم مفقودين وكذلك ارسال الصور إلى منظمة الهجرة و الصليب الاحمر الدولى و مركز RTF الخاص بالبحث عن المفقودين ..

١_ عبد القادر دباس

٢_ علي عزو الشمالي

٣_ رمضان ضايع الشمالي

٤_ معاد علي الشمالي

٥_ محمد احمد السماعيل

٦ _ حمزة محمد علي

٧_ محمد عبد الحي حنتوش

٨_ نافع شبيب

٩_ خالد برهور معرزاف

١٠_ محمد وليد الفاذي..

١١_ ياسين جودت الحسن.

١٢ _ فادي محمد الأحمد.

١٣_ محمد وليد الإبراهيم

١٤ _ احمد عيدي

١٥_ مجد محمد الداوود.

١٦ _ إبراهيم وليد لتو.

١٧ _ وائل جمال حجوز

١٨_ حسين محمود العبدالله.

١٩_ ضياء احمد داود

٢٠_ ماتمن الكريم..

٢١ _ إبراهيم الخليفة .....

٢٢_ وليد خالد شعبان .

٢٣_ احمد محمد السلوم

٢٤ _ محمد عدنان البركومي

٢٥_ علي الخاني ريان...

٢٦_ احمد الخاني ريان .

٢٧_ مصطفى حسن الياسين.

٢٨_ محمد زياد دباس ..

٢٩_ حسن وليد داوود

٣٠_ عبدالله خالد الخليف..

٣١_ محمد دريس الداوود.

٣٢_ يوسف محمد المرعي..ـ

هذا ونفى مصدر حقوقي غرق قارب يُقلّ مهاجرين قبالة السواحل الليبية أو الإيطالية المُطلة على البحر المتوسط مؤخرًا.

وقال الناشط الحقوقي ورئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان سابقًا رامي عبده في تغريدةٍ له على "فيسبوك" إن آخر قارب غرق في البحر المتوسط كان قبل أسبوع مقابل السواحل التركية وتم انتشال جثث 19 شخص وبقي 25 في عداد المفقودين.

وكانت وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا مفاده أن قاربًا غرق في البحر المتوسط وأن على متنه 10 مهاجرين من غزة وأنهم لقوا مصرعهم غرقًا، بينهم أربعة أشقاء من خان يونس، مضيفة أن "الخبر لم يتم تأكيده بشكل رسمي".