هنية وميلادينوف يبحثان تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة

غزة/سما/

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ظهر الثلاثاء، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف.

وقال المكتب الإعلامي لحركة حماس، في بيان عقب الزيارة، “إن الطرفين بحثا خلال اللقاء العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالوضع الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى رأسها سُبل تحسين الأوضاع الإنسانية الصعبة لشعبنا في غزة، وتم الاستماع إلى نتائج الجهود التي يقوم بها ميلادينوف مع الأطراف ذات الصلة”.

وأوضحت حماس، أنه تم التطرق إلى ما يسمى بقانون “القومية” الجديد واقتحامات المسجد الأقصى المبارك وخطورة تداعياته، وطالب رئيس الحركة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حدٍ لهذه السياسات الخطيرة.

كما استعرض الطرفان قضية الأونروا والتقليصات الخطيرة التي تجري بحقها، وتأثيراتها على الجانبين الإنساني والسياسي المتعلق بقضية اللاجئين في المناطق الخمسة، إضافةً إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير والجهود المبذولة لمنع تدهور الأوضاع.

وتطرق هنية، خلال اللقاء، إلى قضية قرية الخان الأحمر واقتحام مخيم الدهيشة، والاعتقالات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة، والتي كان آخرها اعتقال الكاتبة لمى خاطر فجر اليوم من بيتها في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.