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بعد لقائه نتنياهو وبينت امس ..ميلادنوف يزو ر غزة لضمان عدم تصعيد الاوضاع

الثلاثاء 24 يوليو 2018 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقائه نتنياهو وبينت امس ..ميلادنوف يزو ر غزة لضمان عدم تصعيد الاوضاع



القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر فلسطينية ان المبعوث الاممي لعملية السلام في الشرق الاوسط "نيكولاي ميلادنوف" زار قطاع غزة بصورة مفاجئة حيث التقى عددا من مسؤولي حركة حماس في قطاع غزة .

وقالت المصادر ان زيارة المبعوث الاممي تاتي في اطار دعم التهدئة بين غزة واسرائيل وضمان عدم تصعيد الاوضاع خلال الفترة القريبة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اجتمع امس الاثنين مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيقولاي مالدينوف اليوم في مكتبه بمدينة القدس المحتلة ، بحثا خلاله عدة قضايا في الشرق الأوسط، بينها الوضع المتوتر بالقطاع وسبل الحفاظ على الهدوء في قطاع غزة.

كما اجتمع مالدينوف في وقت سابق امس مع وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت، واصفا اجتماعه مع بالبناء وقال في تغريدة له عبر موقع تويتر :"التجمعات الإسرائيلية في الجنوب والفلسطينيون في قطاع غزة عاشوا فترة طويلة بما فيه الكفاية بخوف، نحن بحاجة الى حل جميع القضايا الإنسانية، دعم الأمم المتحدة والجهود المصرية، من اجل إعادة الهدوء الى المنطقة".

من جانبه قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت في منشور له في الفيسبوك عن الاجتماع مع المبعوث الاممي ، واصفا الاجتماع بينهم بالجيد وقال :" تحدثنا عن الطرق لاعادة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة، برأيي فان الاحداث الإرهابية في شمال البلاد وجنوبها تدار من نفس القيادة في طهران.

 

#ميلادنوف #غزة #حماس #اسرائيل

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