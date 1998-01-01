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تلفزيون اسرائيلي : لقاءات بين ضباط إسرائيليين وسوريين في هضبة الجولان

الثلاثاء 24 يوليو 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون اسرائيلي : لقاءات بين ضباط إسرائيليين وسوريين في هضبة الجولان



القدس المحتلة / سما /

أفادت مصادر عربية لتلفزيون " i24News " الاسرائيلي بأن ثمة لقاءات عقدت بين إسرائيليين وسورين على هضبة الجولان مؤخرا للتداول في أمور تخص الجانبين لا سيما مع اقتراب المعارك داخل سوريا الى المناطق الحدودية المحاذية لغربي هضبة الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأضافت المصادر ان عدد اللقاءات التي تمت بين الجانبين قد بلغ ثلاثة لقاءات وقد جرت برعاية قوات الأمم المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار وفض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وكذلك بمساعدة الجانب الروسي الذي توسط في ترتيب هذه اللقاءات.

#ضباط #اسرائيل #الجولان #سوريين

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