نادي الأسير: سلطات الاحتلال اعتقلت أربع سيدات من الخليل منذ بداية حزيران الماضي

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت أربع سيدات من محافظة الخليل منذ بداية شهر حزيران الماضي وحتى تاريخ اليوم.

وبين نادي الأسير أنه وفي تاريخ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي اُعتقلت سوزان العويوي (40 عاماً) وقد تعرضت خلال فترة اعتقالها الأولى إلى تحقيق قاسٍ ومكثف استمر لأيام بشكل متتالي، علماً أنها متزوجة وهي أم لأربعة أبناء.

كذلك جرى اعتقال صفاء أبو سنينة (36 عاماً) حيث لا تزال قيد التحقيق في معتقل "عسقلان" منذ أن جرى اعتقالها في تاريخ السابع عشر من حزيران / يونيو الماضي، يُشار إلى أنها متزوجة وهي أم لأربعة أبناء. وفي تاريخ الرابع من تموز/ يوليو الجاري اعتقل الاحتلال دنيا سعيد (39 عاماً) وهي زوجة الشهيد نشأت الكرمي، حيث جرى احتجازها في مركز تحقيق "عسقلان" ولا تزال قيد التحقيق، كما أنها أم لطفلة.

وفجر هذا اليوم اعتقل الاحتلال الكاتبة لمى خاطر (42 عاماً)، علماً أنها متزوجة وهي أم لخمسة أبناء.

من الجدير ذكره أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى (63) أسيرة.