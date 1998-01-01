جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 أشياء عليك فعلها بعد الانتهاء من الخناقات الزوجية

الثلاثاء 24 يوليو 2018 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أشياء عليك فعلها بعد الانتهاء من الخناقات الزوجية



وكالات / سما /

تواجه العلاقة الزوجية أحياناً الكثير من المشاكل والشجارات التي قد تعكر صفوها، إلى درجة قد تؤدي إلى الانفصال في نهاية المطاف.

ولتفادي النتائج الكارثية للخلافات، لا بد من اتخاذ إجراءات بعد الشجار للتخفيف من حدة تبعاته السلبية، وأورد موقع "باسيل" الإلكتروني 5 أشياء على المرء فعلها بعد الشجار مع شريك حياته، على النحو التالي:

１- احصل على بعض المرح
بحسب الخبراء فإن مشاعر المرح تساعد الأجسام على الاسترخاء، فتهدأ الأعصاب، ويُمكن التفكير بشكل أكثر منطقية، لذا لا بد من بعض المرح بعد الشجار مع الزوج كمشاهدة فيلم كوميدي أو الخروج مع الأصدقاء، لمناقشة المشكلة بعد ذلك مع الزوج بهدوء وروية بعيداً الغضب والتوتر.

２- كن إيجابياً
حاول أن لا تدع الغضب يؤثر سلباً على علاقتك بالشريك، وأن تتجنب أي أفكار سلبية ضده قد تقوض العلاقة بينكما، وعوض ذلك احرص على التحلي بالإيجابية والبحث عن حسنات الزوج ومزاياه وخصاله الحميدة.

３- احرص على العقلانية
لا بد من التحلي بالتفكير العقلاني رغم الغضب من شريك حياتك، وبعد هدوء عاصفة الشجار، حاول أن تعطي نفسك فرصة لمناقشة المشكلة بشكل عقلاني للوصول إلى حل يُرضي الطرفين.

４- امنح نفسك وقتاً بمفردك
إذا كنت من النوع العصبي حاول أن تغادر المكان وتبقى بمفردك بعض الوقت لترتاح أعصابك، ثم حاول أن تناقش المشكلة مع شريك حياتك في جو يسوده الهدوء.

5- تجنب تجاهل المشكلة
لا تعتبر انتهاء الشجار نهاية للمشكلة، فقد يكون الشجار مجرد ردّ فعل على مشاكل تراكمت منذ زمن، لذا احرص على حل أي معضلة تواجهك مع الشريك في أسرع وقت حتى لا يتكرر الشجار، ويصبح من مفردات الحياة اليومية لديك.

#الخناقات الزوجية

أخبار ذات صلة

الحياة

تجنبى هذه الاشياء للتخفبف من عبء الحياة الزوجية عليك

5 أشياء مهمة كل صباح لنجاح علاقتك الزوجية

الزوج

5 أشياء لن يعترف بها زوجك

6 أشياء تؤكد لك أنه معجب بك

6 أشياء لا تضحي بها في أية علاقة

لا تعطيه الفرصة ليغار عليك

الأكثر قراءة اليوم

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه اليوم الثلاثاء

رحيل الفنانة السورية مي سكاف

الاعلام العبري : الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

الرئيس عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

الامم المتحدة : غزة تنهار

الأخبار الرئيسية

ارشيفية

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية دخلت "الأجواء الاسرائيلية"

مجد سهيل محمد أبو العيش

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

غزة - ارشيفية

مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا ونقلها لمصر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

شمالي

بمساعدة الشرطة .. مدير عمليات الاونروا يغادر مكتبه بغزة