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مستوطنون يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 24 يوليو 2018 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة/سما/

اقتحم أكثر من 60 مستوطنا، المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، خلال جولة الاقتحامات الصباحيّة.

وقالت مصادر فلسطينيّة محلية، إن قوات الاحتلال رافقت المقتحمين لحمايتهم خلال جولاتهم التي تخللها أداء طقوس تلمودية.

وكان أكثر من ألف و400 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال اليومين الماضيين، في خطوة عدّتها دائرة الأوقاف الإسلامية خطيرة، واعتبرت شخصيات دينية وسياسية مقدسية أن اقتحامات المستوطنين المتكررة والواسعة بحماية جنود الاحتلال للمسجد الأقصى، ستقود إلى حرب دينية في حال استمرارها.

وطالب مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، يوم الأحد، العالم كله بأن "يوقف هذا التغول، والاعتداء على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، مضيفا "نحن أصحاب الحق بالقدس ومقدساتها ولن نفرط بها مهما كلفنا الأمر".

يُذكر أن ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" دعت عبر مواقعها الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي أنصارها والمستوطنين إلى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الاقصى لإقامة طقوس وصلوات تلمودية.

#الاقصى #مستوطنون #اقتحام

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