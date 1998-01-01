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دفاع مدني طولكرم ينقذ ثلاثة أطفال احتجزوا داخل مركبة في المدينة

الثلاثاء 24 يوليو 2018 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أنقذت طواقم الدفاع المدني في طولكرم اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال احتجزوا في مركبة ذويهم وسط مدينة طولكرم.

وذكر تقرير الدفاع المدني، أن أفراد الطاقم قاموا بخلع زجاج المركبة وإخراج الاطفال وهم في حالة من الاختناق نتيجة الحرارة العالية داخل المركبة التي احتجزوا داخلها، نتيجة تركهم داخل المركبة دون مراعاة أو حرص من قبل ذويهم.

وأضاف، ان الطواقم قامت وبسرعة كبيرة بنقل الاطفال إلى المستشفى القريب من مكان الحدث والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني سلسلة من الإرشادات لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، خاصة عدم ترك الأطفال داخل المركبات تحت أي مبررات.

#دفاع مدني

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