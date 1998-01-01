"سماح انور" تكشف معاناتها مع الشلل

وكالات / سما /

كشفت الممثلة المصرية ​سماح أنور​ تفاصيل إصابتها بالشلل، وخضوعها لعدد من العمليات، حيث قالت إن الحادثة التي تعرضت لها منذ سنوات منعتها من الحركة لمدة 11 عاماً، وأجرت خلالها 42 عملية جراحية في أميركا ودول أخرى وكانت تعتمد على نفسها فقط، وتخرج من منزلها بواسطة كرسي متحرك وتقضي جميع مستلزماتها، لأن الشوارع في أميركا مؤهلة للمعاقين وهو ما يسر لها الأمر، ولكنها عندما عادت إلى مصر شعرت بالشلل الحقيقي، بحسب وصفها، بسبب فقدان الشوارع لمثل هذه التجهيزات لغير القادرين على الحركة.

من ناحية أخرى، أشارت أنور خلال لقائها في برنامج '​مساء dmc​'، مع الإعلامي ​أسامة كمال​ عبر قناة dmc، الى أن 'العمل مع الممثل المصري محمد صبحي ممتع جداً، ولكن هناك عدد كبير من الممثلين لا يرغبون في العمل معه، وذلك لأنهم لا يحبون الالتزام بالمواعيد، وهو ملتزم بعمله وبكل شيء بدرجة أشبه بالفنية العسكرية'.