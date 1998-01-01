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أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها الحجاب ..!

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمل حجازي تكشف حقيقة خلعها الحجاب ..!



وكالات / سما /

لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية”، بهذه العبارة ردّت الفنانة اللبنانية المعتزلة، أمل حجازي، على الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية، وحسابات “السوشيال ميديا”، بخصوص خلعها الحجاب.

وعبر حسابها الرسميّ في “تويتر” كتبت أمل حجازي: “لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية توضيح لكل المواقع وكل من قال اني خلعت الحجاب .

ومنذ أن اعتزلت حجازي الغناء متوجهة للأناشيد الدينية، حوّلت صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي إلى منبر يغلب عليه الطابع الديني، والدعوة إلى الهداية والصلاة، كما قامت بالاكتفاء بنشر صورها وهي بالحجاب فقط، فيما حذفت جميع صورها السابقة. 

وتعبّر أمل حجازي عن فخرها بقرار ارتدائها الحجاب، بعدما أعلنت اعتزالها الفن سبتمبر الماضي. 

وقالت: “أنا فخورة بهذا القرار ومقتنعة به ليس تعصبا ابدا لأنني بعيدة كل البعد عن التعصب الديني والطائفي وأحترم الأديان كلها وأعامل الاشخاص على اخلاقهم وعلى انسانيتهم وليس على دينهم”.

#أمل حجازي

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