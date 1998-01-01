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ابتكار مثلجات بطعم المايونيز..!

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابتكار مثلجات بطعم المايونيز..!



وكالات / سما /

أثارت محلات ICE Falkirk للمثلجات، دهشة الجميع، عندما أعلنت عن نكهة جديدة غير متوقعة. واختارت العلامة الاسكتلندية عرض مثلجات جديدة بطعم المايونيز، وكان هذا الإعلان كافياً للفت انتباه الكثيرين، والتسبب في انقسام بين الزبائن.

وأعلنت الشركة عن هذا الطعم الجديد، عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وباتت نظرة سريعة على التعليقات كافية لقياس مقدار الانقسام بين الجمهور.

وعلّق أحد المستخدمين: "سأبلغ عن هذه الصفحة، بسبب محتوى يحض على الكراهية"، وقال آخر: "كيف تجرؤون على تدنيس شرف الآيس كريم بهذا المسخ؟".

وبينما رأى معلقون أن الفكرة غريبة جداً، ذكّر آخرون بالمبدأ اللطيف الذي يقول إن المايونيز يوضع على كل شيء تقريباً، فلماذا لا يوضع في المثلجات أيضاً؟

وهي ليست المرة الأولى التي تلفت فيها العلامة الانتباه إليها من خلال نكهات فريدة، "رغم أن عبارة "فريدة" لا تعني بالضرورة شيئاً جيداً"، بحسب ما تقول صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وتنضم الشركة إلى سلسلة من الطهاة والمحلات التي تقدم مأكولات غريبة وغير متوقعة، سواء الطماطم المغطاة بالطحالب أو أوعية الأكاي المرشوشة بحبوب اللقاء أو غيرها.

#مثلجات #المايونيز

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