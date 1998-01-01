جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجربف مئات الاشجار في باب المرج غرب سلفيت

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

 واصلت جرافات الاحتلال اقتلاع مئات من غراس الزيتون واللوزيات منذ عدة ايام والعدد مرشح للزيادة،  في منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

وقال شهود عيان ان الجرافات سوت بالارض المنطقة من صخور واتربة واشجار بحجة ان الاراضي ملك للدولة.

واضاف الشهود ومصادر محلية ان ما يسمى ب'دائرة البناء والتنظيم' التابعة للإدارة المدنية "الإسرائيلية" كانت اخطرت اصحاب الاراضي بالتجريف سابقا.

واكد  الشهود ان أعمال التجريف متواصلة في أراضي البلدة وليست فقط في باب المرج، بل ايضا في منطقة عراق التوته شرق البلدة لصالح توسعة مستوطنة "ليشم".  

بدوره أوضح د. خالد معالي الباحث في شؤون الاستيطان أن الأوامر العسكرية "الاسرائيلية" التي تسلمها أهالي قرية دير بلوط تنص على مصادرة اراضي وأن الأراضي مصادرة بأمر عسكري وان المباني التي تم إقامها المواطنين الفلسطينيين مخالفة لقانون تنظيم المدن و القرى والأبنية الأردني رقم 79 لسنة 1966؛ و الذي تم تعديله لاحقا (عقب حرب عام 1967) من قبل سلطات الاحتلال استنادا للأمر العسكري؛ ليتناسب ومصالحها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد معالي على سلطات الاحتلال تخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المادتين 59 و49 اللتان تنصان على منع تجريف او مصادرة الأراضي او إحلال مستوطنين في الأراضي المحتلة  وإسكانهم، أو التأثير على حياة المدنيين سلبا .

ولفت معالي إلى أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 الذي يعتبر كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب؛ هو بمثابة جريمة حرب.

#الاحتلال #تجريف

أخبار ذات صلة

غزة شهداء - ارشيف

صور: مئات الاصابات في مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة والقدس

الاقصى - ارشيف

بينهم 100 من غزة ..مئات الاف الفلسطينيين يتوجهون للصلاة في الاقصى

مواجهات- ارشيف

مئات الاصابات في مسيرات الغضب الرابعة تضامنا مع القدس المحتلة

صور: مئات الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله مطالبين السلطة برفع العقوبات عن غزة

عالقون قرب معبر رفح

مئات العالقين قرب معبر رفح وفي مطار القاهرة يطالبون بالتدخل لوضع حد لمأساتهم

اونروا -ارشيفية

غزة: مئات من موظفي الاونروا يحاصرون مكتب مدير العمليات ويطالبون برحيله فورا

الأكثر قراءة اليوم

الادارة الامريكية تنسحب من خطة "غزة اولا" وتتهم حماس بالمسؤولية عن افشالها

رؤية إسرائيلية : هكذا يمكن تجنب حرب جديدة في غزة

ليبرمان يتراجع عن فتح معبر "كرم ابو سالم" المقرر فتحه اليوم الثلاثاء

رحيل الفنانة السورية مي سكاف

صورة لنصر الله مع حفيده تشغل التواصل.. وأدرعي يعلق (شاهد)

الرئيس عباس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

"حُمَّى" رقصة "كيكي" تنتقل لمشاهير في مصر بعد الهَوَس العربي والعالمي

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

استشهاد شاب من معسكر جباليا متأثرا بجروح أصيب بها قبل شهرين

غزة - ارشيفية

مقترح إسرائيلي بحسم غزة عسكريا ونقلها لمصر

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يقرر فتح معبر أبو سالم جزئياً عقب "عودة الهدوء في الجنوب "

جيش الاحتلال الاسرائيلي - ارشيف

الاعلام العبري : الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

شمالي

بمساعدة الشرطة .. مدير عمليات الاونروا يغادر مكتبه بغزة