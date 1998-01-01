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أبو شنب : المساس بحقوق اللاجئين مؤامرة تحاك ضد قضيتنا العادلة

الثلاثاء 24 يوليو 2018 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد وليد أبو شنب مسئول العلاقات الوطنية في الجبهة العربية خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي أمام عمليات وكالة الغوث إن اي مساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين تحت مسمى تقليصات أو أزمات مالية أمر مرفوض ولا يعدو عن كونه مؤامرة سياسية تهدف الي تصفية القضية الفلسطينية  ومحاولة  لتركيع  شعبنا ودفعه للقبول بأنصاف الحلول في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة شعبنا نتيجة الحصار وإرتفاع نسبة الفقر والبطالة .

وأشار أبو شنب الي ان تلك القرارات المنوي اتخاذها من قبل مدير عمليات الوكالة من إجراءات فصل والغاء عقود هي قرارات جائرة وظالمة بحق الموظفين .

هذا ودعا ابو شنب  دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى سرعة التدخل لوقف هذه الكارثة والمؤامرة التي تؤثر على أبسط حقوق اللاجئين الواجب عليها كمؤسسة دولية توفيرها من خدمات أساسية كالصحة والتعليم والاغاثة وما دأبت الوكالة على تقديمه خلال عقود كاملة من عملها.

#وليد أبو شنب

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